جبار هاشم: الاهتمام بالفئات العمرية أساس صناعة النجوم

2020/05/12 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اللاعب الدولي السابق جبار هاشم أن صناعة النجوم في العراق يعتمد بالشكل الأساس على بناء قاعدة قوية للفئات العمرية.

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