2020/05/12 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد اللاعب الدولي السابق جبار هاشم أن صناعة النجوم في العراق يعتمد بالشكل الأساس على بناء قاعدة قوية للفئات العمرية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبار هاشم: الاهتمام بالفئات العمرية أساس صناعة النجوم ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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