نائب بسائرون ينفي وجود مقترح بشان منح الرواتب لكل 40 يوما

2020/05/12 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الثلاثاء , وجود مقترح بشان دفع رواتب الموظفين لكل 40 يوما , معتبرا ذلك محالف للنظام المالي في العراق وكذلك النظام المالي الدولي.وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “مسألة الرواتب ليست عملية طارئة بل انها عملية حاكم لاي […]

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