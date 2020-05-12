 الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في القدس المحتلة

2020/05/12 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيا معظمهم من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.وقالت مصادر فلسطينية إن قوات العدو نفذت حملة اعتقالات واسعة في سلوان، طالت ثلاثة عشر فلسطينيا بعد الاعتداء عليهم بالضرب بينهم أشقاء وأبناء عمومة.كما اختطفت وحدة “المستعربين” في جيش العدو طفلا من أمام منزل ذويه في البلدة.وفي جنين […]

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