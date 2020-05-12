مقتل جندي إسرائيلي بمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة

2020/05/12 | 13:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مقتل جندي جراء إصابته بحجر في رأسه أثناء مواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان له إلى أن الجندي قتل جراء مواجهات وقعت أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة يعبد في جنين الليلة الماضية.وأضاف أن الجندي من مقاتلي لواء النخبة “غولاني” يبلغ من […]

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