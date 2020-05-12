تربية النجف توجة بالاستعداد لإكمال امتحانات الكورس الاول للصفوف الغير منتهية

2020/05/12 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف وجهت مديرية تربية النجف، اليوم الثلاثاء، إدارات المدارس في عموم المحافظة بالاستعداد لإكمال امتحانات الكورس الأول للصفوف غير المنتهية بعد العيد مباشرة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”نسخة منه، إن “المديرية العامة وجهت إدارات المدارس في محافظة النجف بالتواصل مع الطلبة والاستعداد لإكمال نهاية الكورس الأول للصفوف غير المنتهية بعد العيد مباشرة”.وأضاف […]

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