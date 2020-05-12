هل هي صفحة جديدة؟.. ائتلاف العامري يتحدث عن وقف التصعيد مع امريكا

2020/05/12 | 13:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة رجح قيادي في تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، أن تُوقِف القوى المعارضة للتواجد الامريكي في العراق تصعيدها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، عازيا سبب ذلك الى "ظروف العراق الحالية"، فيما كشف عن تواصل وزراء وقيادات عسكرية بحكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مع الجانب الامريكي.وقال النائب حنين القدو، في تصريحات صحفية، إن "التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، ليس من صالح القوى المعارضة للتواجد الامريكي في العراق"، عازيا ذلك الى "امتلاك الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، علاقات جيدة مع واشنطن".وأوضح القدو أن "اغلب الوزراء والقيادات العسكرية في حكومة الكاظمي لديهم تواصل وعلاقات جيدة مع امريكا"، موضحا أن "الظروف الاقتصادية والأمنية والصحية وغيرها، التي يمر بها العراق سوف تدفع القوى المعارضة للتواجد الامريكي بتقبل الواقع والعلاقات الجديدة مع واشنطن خلال المرحلة المقبلة".يذكر أن البرلمان العراقي صوت في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 على قرار يطالب بموجبه الحكومة العراقية بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة شهدت مقاطعة النواب الكورد ومعظم النواب السنة، في حين قال مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إن الحكومة "لن تتراجع عن قرار البرلمان هذا". وجاء تصويت البرلمان بعد حادثة اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بغارة امريكية قرب مطار بغداد، مطلع العام الحالي، ما دفع بعض الكتل السياسية التي تعد "موالية لايران" لاتخاذ مواقف متشنجة ازاء التواجد الامريكي، كما دعت فصائل مسلحة الى حمل "السلاح" ضد هذه القوات.

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