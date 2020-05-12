البدر : الوضع الصحي تجاه جائحة كورونا جيد ولكن هذا لا يعني أن العراق تعدت مرحلة الخطر

2020/05/12 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر لبرنامج من بغداد، ان الوضع الصحي تجاه جائحة كورونا جيد نسبيا ولكن هذا لا يعني ان البلاد تعدت مرحلة الخطر، مبينا ان الفيروس انتشر بسرعة في المناطق الشعبية.

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