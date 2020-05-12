الأمن والدفاع النيابية : إخراج القوات الأجنبية من العراق من أولويات مصطفى الكاظمي

2020/05/12 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، ان إخراج القوات الاجنبية من البلاد من أولويات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الركابي ان شهر حزيران المقبل سيشهد مناقشات بين بغداد وواشنطن حيال ملف الاتفاقية الاستراتيجية بطلب من الأخيرة.



مبينا ان رئيس الوزراء طرح بالفعل جدول لموضوعة إخراج القوات الاجنبية من العراق، لافتا الى أن الفترة المقبلة هي من ستظهر تفاصيلها للرأي العام.

وكان مجلس النواب أصدر قبل أشهر قرارا رسميا بإخراج كامل للقوات الاجنبية من البلاد بما فيها الاميركية التي لاتزال تتمركز في عدة قواعد عسكرية أبرزها عين الأسد.

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