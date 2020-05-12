قتلى وجرحى بتفجير انتحاري يستهدف جنازة شرقي أفغانستان

2020/05/12 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مسؤول محلي أفغاني، أن عددا من الأشخاص قتلوا أو أصيبوا بعد أن استهدف تفجير انتحاري جنازة في مقاطعة ننكرهار شرقي البلاد اليوم الثلاثاء.وذكر بيان صادر عن مكتب حاكم الولاية، أن الهجوم استهدف مراسم تشييع الشيخ أكرم، قائد قوات الشرطة المحلية الأفغانية، الذي توفي بأزمة قلبية الليلة الماضية.وأضاف البيان أن التقارير الأولية […]

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