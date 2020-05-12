2020/05/12 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1245 ديناراً، أي 124 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1235 ديناراً، أي 123 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 12-5-2020 الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 12-5-2020 الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).