الصين تعفي بعض السلع الأميركية من رسوم جمركية إضافية

2020/05/12 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الثلاثاء تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25 بالمئة جرّاء انخفاض أسعار الخام، متوقّعة أن تؤثر أزمة كوفيد-19 على الطلب وعلى إيرادات العام الجاري.وأُدرجت أرامكو في السوق المالية المحلية "تداول" في ديسمبر الماضي بعدما باعت 1,5 بالمئة من أسهمها، في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ تراوحت بين 25,6 و29,44 مليار دولار.

وواجهت الشركة منذ ادراجها تحدّيات كبرى في الأسواق العالمية مع خسارة الخام نحو ثلثي قيمته في مارس الماضي فيما كان انتشار فيروس كورونا المستجد يتسبّب بإغلاقات وتوقف رحلات جوية وحظر تجول حول العالم.

وهبط النفط مجددا في إبريل وتراجع خام تكساس إلى المنطقة الحمراء للمرة الأولى في التاريخ بعدما اضطر المنتجون للدفع للمشترين للتخلص من كميات كبرى في ظل عدم وجود مواقع تخزين كافية.

وقال رئيس أرامكو أمين الناصر في تقرير حول أداء الشركة في الربع الأول إن "العالم بأسره لم يشهد أزمة تضاهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفید-19)"، معتبرا أنه "یجب علينا أن نتكیف مع هذه التطورات شديدة التعقید والمتغيرة بوتيرة سريعة".

وتتوقّع الشركة أن يؤثّر تراجع الطلب العالمي على الخام على ما تبقى من العام 2020.

وقال الناصر "بالنظر إلى الشهور المتبقية من عام 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة"، لكنه ذكر انه "على المدى البعيد، تظل الشركة واثقة من تنامي الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات العالمية".

وقالت المجموعة إن صافي أرباحها بلغ 62,5 مليار ريال (16,66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ22,2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت في تقرير أن أداء الربع الأول من عام 2020 تأثر بانخفاض حجم الطلب العالمي على الخام، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط "واستمرار الضغوط على هوامش أرباح التكرير والكیمیائیات".

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عقدين في مارس الماضي، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وتراجعت الأسعار مجددا في إبريل في خضم حرب أسعار بين السعودية وروسيا لتأمين أكبر حصة في السوق قبل أن تتوصّل الدول المنتجة لاتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9,7 ملايين برميل بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.

ووصل إنتاج السعودية خلال حرب الأسعار إلى مستوى 12,3 ملايين برميل وهو مستوى قياسي، قبل أن يتراجع إلى 8,5 في أيار/مايو الحالي بفعل اتفاق خفض الانتاج.

وتخطط المملكة لخفض الإنتاج مجددا في يونيو ليصل إلى 7,5 ملايين برميل يوميا وهو الأدنى منذ نحو عقدين، في محاولة لرفع الأسعار عبر التخفيف من الضغط على المخزونات في مرحلة من الطلب الضعيف، حسبما أعلنت وزارة الطاقة الاثنين.

وبلغ معدل الإنتاج اليومي في الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 9,7 ملايين برميل بموجب اتفاق سابق لخفض الانتاج انتهت مدته مع بداية إبريل.

وسجلت جميع شركات النفط الكبرى تقريبا خسائر في الربع الاول من 2020، لكن أرامكو ترتكز على كلفة الانتاج المنخفضة لتحقيق الأرباح.

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