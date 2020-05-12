العراق: التنسيق مع الأجهزة الأمنية للبدء بعملية الحجر المناطقي

2020/05/12 | 13:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي اليوم الثلاثاء عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية للبدء بعملية الحجر المناطقي....

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