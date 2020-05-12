عدم تسجيل اي اصابة في النجف لليوم الخامس على التوالي

2020/05/12 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن رئيس خلية الازمة محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عدم تسجيل اي إصابة لهذا اليوم بالمحافظة مشيرا الى مغادرة اخر اثنين من المصابين في المستشفى بعد تماثلهما للشفاء.ودعا “ الياسري ابناء النجف الى الالتزام بقرارات خلية الازمة للحفاظ على النصر المتحقق من أجل القضاء على الوباء نهائيا”.

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