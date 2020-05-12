وزير الصحة: التنسيق مع الأجهزة الأمنية للبدء بعملية الحجر المناطقي

2020/05/12 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، التنسيق مع الأجهزة الأمنية للبدء بعملية الحجر المناطقي.وقال التميمي بحسب الإعلام الحكومي وتابعته وكالة صدى، إن “بعض المناطق تشكل بؤراً وبائية قابلة للامتداد نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحظر الوقائي”.وأضاف التميمي أن “الوزارة ستقوم بعملية الحجر المناطقي في المناطق التي أشرت فيها الإصابات بعد تشكيل فرق

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