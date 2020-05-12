ارتفاع اسعار النفط بعد قرار السعودية تخفيض انتاجها النفطي

2020/05/12 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط.وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 31.05 دولار للبرميل، بزيادة … Readmore

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