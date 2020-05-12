المئات يتظاهرون اقصى جنوبي العراق مطالبين بصرف اجورهم المالية

2020/05/12 | 13:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب المئات من المدرسين والمعلمين والحرفيين والكتاب العاملين بالمجان ضمن تربية البصرة يوم الثلاثاء الحكومة المحلية بصرف مستحقاتهم واجورهم التي لم يتسلموها منذ أشهر طويلة .

وقال ممثل المعلمين والمدرسين في البصرة محمد الموسوي لوكالة شفق نيوز ان التظاهرة جاءت بعد أن نفد صبر آلاف المعلمين والمدرسين الذين لديهم مشاكل ومعاناة اجتماعية نتيجة تأخر صرف المستحقات ، مناشدا الحكومة المحلية بضرورة وضع حل والإسراع بصرف الأموال.

وبين أن عدد المتطوعين من المعلمين والمدرسين والحرفيين والكتاب هم بحدود أكثر من عشرة ألاف واغلبهم لديهم عوائل ووضعهم المعيشي صعب جدا ولا بد على الحكومة الإسراع بصرف حقوقهم .

وشهدت محافظة البصرة في الوقت نفسه خروج تظاهرة امام مقر حكومة البصرة المحلية في منطقة المعقل من قبل العاملين بصفة اجور يومية الذين تم تعيينهم ضمن (٣٠) الف درجة وظيفية من قبل حكومة البصرة مطالبين بصرف أجورهم التي لم تدفع منذ (٤) أشهر .

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