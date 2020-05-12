إيران تقرر غدا فتح أبواب المراقد المقدسة

2020/05/12 | 13:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي بانه سيتم غدا الاربعاءعقد اجتماع لاتخاذ القرار حول فتح ابواب المراقد المقدسة او الاستمرار في اغلاقها.وقال نمكي في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الثلاثاء، “لقد بلغنا الان اوضاعا افضل فيما يتعلق بفيروس كورونا في انحاء البلاد”.واضاف، “لقد اعلنا في البداية بان هنالك 3 مراحل […]

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