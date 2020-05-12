2020/05/12 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتشكيل عدد من اللجان لتقديم رؤية ووضع خطط علمية ترتقي بواقع الاستثمار ليكون داعماً لمديريات ومنتديات الشباب والأندية الرياضية. وقال درجال في بيان تلقته وكالة صدى , إن” من واجب وزارة الشباب ومهامها رعاية وتطوير قطاع الشباب والرياضة في العراق، داعياً الى الاهتمام بالخطط المستقبلية لمناقشتها واقرارها لبدء مرحلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان درجال يوجه بوضع خطط علمية ترتقي بواقع الاستثمار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان درجال يوجه بوضع خطط علمية ترتقي بواقع الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).