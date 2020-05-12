شاهد.. صحفية تستفز ترمب بسؤال عن استمرار كورونا بحصد أرواح الأميركيين.. هكذا رد عليها

2020/05/12 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي أمام البيت الأبيض وغادر المكان، بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة كورونا.وخلال المؤتمر قال ترامب إن الولايات المتحدة تقوم بإجراء الفحوصات على فيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى، لكن الصحفيين طرحوا أسئلة لم تعجب الرئيس، فرد عليهم بإجابات […]

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