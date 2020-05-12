وثائق مسربة تكشف عن تهريب 6 مليار يورو من كردستان الى الخارج

2020/05/12 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت مجموعة من الوثائق المسربة التي نشرها موقع (اي كورد ديلي) ان مليارات اليورو قد تم تهريبها من اقليم كردستان الى الخارج.وذكر الموقع في خبر ترجمته /المعلومة/ انه ” وطبقا للوثائق المؤرخة في عام 2018 فقد تم تحويل مبلغ 6 مليار يورو من شركة خاصة يقع مقرها في اربيل تسمى ( […]

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