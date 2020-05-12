الحكيم يعلن انضمامه لمبادرة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر بشأن كورونا

2020/05/12 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، انضمامه لمبادرة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر بشأن فايروس كورونا.

وكتب الحكيم في تغريدة عبر منصة تويتر، أن جائحة كورونا التي تجتاح العالم وتعرض حياة الملايين فيه الى الخطر الداهم تتطلب التضامن مع دعوة ونداء لجنة متابعة وثيقة الاخوة البشرية التي وقع عليها قادة وزعماء مختلف المؤسسات الدينية والقيادات الروحية المؤثرة كقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وشيخ الازهر وغيرهم، مشيرا الى أن الانضمام ليوم الصلاة والصيام في الرابع عشر من الشهر الحالي سيكون للابتهال الى الله من اجل درء هذا الوباء عن وجه الأرض.

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