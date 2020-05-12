جنايات ميسان تحكم بالحبس 5 سنوات وغرامة مالية بحق أحد المتاجرين بالمخدرات

2020/05/12 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت محكمة جنايات ميسان، حكما بالحبس والغرامة على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات.

وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان، الى صدور حكم بالحبس الشديد لخمس سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، والحبس سنة إضافية في حال عدم دفع الغرامة، بحق مدان اعترف بقيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة منذ سنوات طويلة، مبينا ان أقوال الشهود أكدت قيام إدخال المدان للحبوب المخدرة الى المحكومين بالسجن.

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