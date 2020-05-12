وزير الخارجية البريطاني يتعهد بالعمل مع حكومة الكاظمي خاصة بمحاربة داعش

2020/05/12 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب، بالعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لمواجهة عدد من الملفات أبرزها مواجهة داعش.

واكد راب في تغريدة على موقع تويتر اجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أشار فيها الى أن المملكة المتحدة شريك ملتزم للعراق.

وتعهد بالعمل مع حكومة الكاظمي لمعالجة فيروس كورونا ومواجهة داعش ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

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