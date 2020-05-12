2020/05/12 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف مسؤول محور الشمال في الحشد الشعبي علي الحسيني، الثلاثاء، عن قتل اكثر من 50 ارهابي خلال الشهر الجاري في العراق.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “اكثر من 50 ارهابيا من تنظيم داعش قتلوا في عمليات استباقية نفذها الحشد الشعبي مع بقية التشكيلات الامنية واسناد الطيران الحربي في العراق خلال الشهر الجاري”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن قتل 50 “داعشيا” خلال الشهر الجاري في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن قتل 50 “داعشيا” خلال الشهر الجاري في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).