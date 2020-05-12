بريطانيا تؤكد دعمها لرئيس الوزراء العراقي

2020/05/12 | 13:44 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفارة البريطانية في بغداد دعمها لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والشعب العراقي، لافتة إلى أن وجود عراق أكثر أمنا واستقرارا، أمر يصب في مصلحة الجميع.

وأكدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان - وفقا لبيان للسفارة البريطانية في بغداد التزام المملكة المتحدة بمساعدة العراق في ...

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