2020/05/12 | 13:47 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد رئيس نادي الكرخ، شرارا حيدر، ان إدارة النادي لم تنكر حق المهاجم السابق حسام فوزي.
وقال حيدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة الكرخ لم تنكر ابدا حق اللاعب السابق حسام فوزي، ولكن هناك اختلاف على المبلغ الذي يطلبه”.
وأضاف ان “فوزي يطالب بحقوق موسم تركه ولم يكمل منه ٣٣ مباراة ، ونحن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الكرخ: لم ننكر حق حسام فوزي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد رئيس نادي الكرخ، شرارا حيدر، ان إدارة النادي لم تنكر حق المهاجم السابق حسام فوزي.
وقال حيدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة الكرخ لم تنكر ابدا حق اللاعب السابق حسام فوزي، ولكن هناك اختلاف على المبلغ الذي يطلبه”.
وأضاف ان “فوزي يطالب بحقوق موسم تركه ولم يكمل منه ٣٣ مباراة ، ونحن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الكرخ: لم ننكر حق حسام فوزي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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