إدارة الكرخ: لم ننكر حق حسام فوزي

2020/05/12 | 13:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس نادي الكرخ، شرارا حيدر، ان إدارة النادي لم تنكر حق المهاجم السابق حسام فوزي.وقال حيدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة الكرخ لم تنكر ابدا حق اللاعب السابق حسام فوزي، ولكن هناك اختلاف على المبلغ الذي يطلبه”.وأضاف ان “فوزي يطالب بحقوق موسم تركه ولم يكمل منه ٣٣ مباراة ، ونحن […]

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