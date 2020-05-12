إدارة الكرخ: لم ننكر حق حسام فوزي


إدارة الكرخ: لم ننكر حق حسام فوزي
2020/05/12 | 13:47 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اكد رئيس نادي الكرخ، شرارا حيدر، ان إدارة النادي لم تنكر حق المهاجم السابق حسام فوزي.

وقال حيدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة الكرخ لم تنكر ابدا حق اللاعب السابق حسام فوزي، ولكن هناك اختلاف على المبلغ الذي يطلبه”.

وأضاف ان “فوزي يطالب بحقوق موسم تركه ولم يكمل منه ٣٣ مباراة ، ونحن […]

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