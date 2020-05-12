مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة الكاظمي

2020/05/12 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (12 ايار 2020)، جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء (12 أيار 2020) أن الاتحاد الوطني الكردستاني، أرسل رسالة إلى رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، يبدي فيها امتعاضه الشديد، من تصرفات رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه &

بغداد اليوم- كردستان

استبعد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر، الثلاثاء (12 أيار 2020)، اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها البلاد، متوقعاً بقاء الحكومة الجديد حتى نهاية الدورة البرلمانية.

وقال كو

بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الثلاثاء (12 أيار 2020)، تفاصيل لقائه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم أمس، بشأن الوضع الأمني في المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "أبلغ الكاظمي خلال لقاء يوم أمس

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