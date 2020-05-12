بالفيديو.. الغانمي يصدر توجيهاً بشأن شكاوى المواطنين ويتحدث عن عمليات ابتزاز بالمراكز

2020/05/12 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بالفيديو..



وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن شكاوى المواطنين ويتحدث عن عمليات ابتزاز بالمراكز

يتبع.



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