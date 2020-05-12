التربية تقرر شمول الطلبة المتقدمين للامتحانات التمهيدية “الخارجية” بحذف وتقليص المواد الدراسية

2020/05/12 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية ، اليوم الثلاثاء عن شمول المتقدمين للامتحانات التمهيدية “الخارجية” للعام الدراسي 2019- 2020 بحذف وتقليص المناهج الدراسية ، اسوة بأقرانهم من الطلبة المنتظمين في الدوام ، والمزمع انطلاقها في الاول من شهر حزيران المقبل ، نتيجة الظروف الاستثنائية التي عطلت الدوام واخرها فيروس كورونا .وذكرت اللجنة الدائمة للامتحانات في بيان […]

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