انفجارٌ جنوبي إدلب يفشل في «التشويش» على تسيير دورية روسية_تركية مشتركة

2020/05/12 | 13:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت منطقة #أريحا جنوبي #إدلب صباح اليوم الثلاثاء، انفجاراً تزامن مع تسيير دورية مشتركة جديدة للقوات الروسية والتركية على أوتوستراد اللاذقية – حلب الدولي، دون أن يسفر عن أي إصابات.وتمكنت الدورية من الوصول إلى…

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