2020/05/12 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتشكيل عدد من اللجان لتقديم رؤية ووضع خطط علمية ترتقي بواقع الاستثمار ليكون داعماً لمديريات ومنتديات الشباب والأندية الرياضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يوجه بوضع خطط علمية ترتقي بواقع الاستثمار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يوجه بوضع خطط علمية ترتقي بواقع الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).