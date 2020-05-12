السوداني: يجب تشكيل جبهة وطنية لدعم حكومة الكاظمي

2020/05/12 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب النائب محمد شياع السوداني أهمية تشكيل جبهة وطنية لدعم الحكومة الجديدة.

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