2020/05/12 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخّلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لنزع فتيل أزمة بين بلادها والاتحاد الأوروبي، على إثر تهديد التكتل برفع دعوى ضد حكم المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا.وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قضت في الخامس من الشهر الجاري بأنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي توضيح الخطة الأساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو وأن تكون “متناسبة” وإلا فلن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تتدخّل لنزع فتيل أزمة بين بلادها والاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل تتدخّل لنزع فتيل أزمة بين بلادها والاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).