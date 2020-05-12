 رسالة من عبد الكريم قاسم الى مصطفى الكاظمي

2020/05/12 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني ( في الامتحان يكرم المرء او يهان ) مبروك لكم تسنم منصب رئيس الوزراء متمنين لكم النجاح وان تكون اليد التي تطوي صفحة الخزي والعار التي كتبها الشواذ...أكمل القراءة ←

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