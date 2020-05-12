ميسي يتبرع مرة اخرى لمكافحة وباء “كورونا”

2020/05/12 | 13:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر برشلونة الإسباني، لعدة مستشفيات فى الأرجنتين والتى تكافح تفشي فيروس كورونا المستجد.ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، تبرع الساحر الأرجنتيني بمبلغ 500 ألف يورو، من أجل محاربة الفيروس.وانضم ميسي إلى حملة “معا من أجل الصحة فى الأرجنيتن”، لجمع التبرعات بهدف شراء مواد حماية الأطباء والمعدات اللازمة لمعالجة المرضى.وسيتم

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