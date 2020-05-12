بالفيديو.. الغانمي يستهل مهامه بالداخلية بإصلاح عمل مراكز الشركة.. ما قصة الابتزاز في المال والشرف؟

2020/05/12 | 13:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأ وزير الداخلية، الفريق عثمان الغانمي، مهامه في وزارة الداخلية وخلال اجتماع أمني بالحديث عن إصلاح عمل مراكز شرطة، منوهًا عن وجود ابتزاز بالمال والشرف في هذه المراكز.

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