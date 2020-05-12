مسعود بارزاني يستذكر سياسية كوردية اعدمها نظام البعث في بغداد

2020/05/12 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استذكر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الثلاثاء الذكرى الـ46 على اعدام السياسية الكوردية ليلى قاسم.

وقال بارزاني في تغريدة على "تويتر"، انه "يصادف اليوم الذكرى 46 لإعدام ليلى قاسم من قبل النظام البعثي الدكتاتوري في بغداد امل ان ترقد روحها في سلام".

واضاف ان "إستشهاد ليلى قاسم يبقى إلى الأبد في الذاكرة الكوردية".

وليلى قاسم من مواليد 1952 وهي سياسية كوردية ولدت في مدينة خانقين في 27 يناير من سنة 1952، ونشطت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مطلع السبعينات من القرن الماضي.

وبدأت دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي 29 أبريل من عام 1974 ألقي القبض عليها من قبل الحكومة العراقية وأعدمت هي ورفاقها في 12 مايو من سنة 1974.

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