الرئيس بارزاني يستذكر

2020/05/12 | 14:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس مسعود بارزاني

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