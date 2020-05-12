شاهد.. صياد يوّثق دخول الشرطة البحرية الكويتية إلى المياه الإقليمية العراقية والتجاوز على الصيادين

2020/05/12 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه دخول احد الزوارق الامينة الكويتية المياه الاقليمية العراقية وتجاوزه على الصيادين العراقيين.وتحدث شخص صوّر الفيديو، عن أن “احد زوارق الدورية الكويتية دخل المياه الاقليمية العراقية من دون محاسبة”.

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