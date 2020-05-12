2020/05/12 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتلو الحشد الشعبي ينتشرون في النجف استعدادا لتطبيق الخطة الامنية الخاصة بشهادة الإمام علي عليه السلام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 14:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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