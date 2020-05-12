زراعة المثنى: اطلاق حملة للوقاية من “حشرة الحميره” التي تصيب النخيل

2020/05/12 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق حملة للوقاية من حشرة الحميره التي تصيب أشجار النخيل في عموم مناطق المحافظة.وقال مدير زراعة المثنى عامر جبار في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان هذه الحملة التي ستنفذ بشكل مجاني من قبل فرق الوقاية بالتعاون مع الشعب الزراعية في الاقضية.واضاف ان موسم ظهور حشرة الحميرة يمتد الي […]

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