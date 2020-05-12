2020/05/12 | 14:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن فيروس كورونا من الفيروسات المخادعة التي يصعب إيجاد لقاح لها، وذلك حسبما أفادت “سكاي نيوز” في نبأ عاجل.وحذرت من أن ذلك يمكن أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء بأكثر من عقد، عندما تم تسجيل أكثر من 950 ألف حالة وفاة بسبب الإيدز في المنطقة في عام 2008.وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن بعض الدراسات المبكرة لعلاجات كورونا تحد من طول فترة المرض ولكن يلزم إجراء المزيد من الأبحاث.وعلى الرغم من التركيز على وباء كوفيد-19، شدد الدكتور تيدروس على ضرورة ضمان وصول الإمدادات العالمية من الاختبارات والعلاجات لكل من فيروس نقص المناعة البشرية والسل إلى البلدان والمجتمعات الأكثر احتياجا لها.وأضافت:"يجب علينا إنقاذ الناس من كـوفيد-19 وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تهدد الحياة.فحتى الانقطاعات قصيرة الأمد للعلاج تشكل تهديدا كبيرا لصحة الشخص وإمكانية نقل فيروس نقص المناعة البشرية."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح من الصحة العالمية لا يبشّر بخير) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح من الصحة العالمية لا يبشّر بخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).