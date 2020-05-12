لجنة نيابية: الاقتراض الخارجي مجازفة باقتصاد البلاد والبرلمان سيرفضه

2020/05/12 | 14:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، نية الحكومة بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لتأمين رواتب الموظفين وسد العجز المتوقع بأنها مجازفة باقتصاد البلاد، فيما بينت أن مجلس النواب سيرفض مقترح الحكومة بالاقتراض الخارجي.وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الأموال المتوفرة داخل العراق لدى التجار والمصارف كافية لعبور الأزمة […]

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