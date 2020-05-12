هل من حق الكاظمي إحالة أعضاء الحكومة السابقة إلى التقاعد ؟ ..

2020/05/12 | 14:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي قاسم..قرأت في ” إيلاف ” خبرا يفيد بقيام السيد مصطفى الكاظمي بإحالة أعضاء الحكومة السابقة إلى التقاعد ، بينما هذا الخبر لم يُسلط عليه الضوء في الإعلام العراقي على نطاق واسع , و ربما تم التعامل معه وكأنه أمر عادي و مسلّم به مسبقا و كتحصيل حاصل للوضع العراقي المربط العام […]

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