حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية (2/4) - تاج السر عثمان

2020/05/12 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان أشرنا في الحلقة الماضية إلي ضرورة تفادي تكرار تجارب فشل الديمقراطيات الثلاث في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، مما أدخل البلاد في الحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية .



الخ)،والأن تدخل البلاد بعد ثورة ديسمبر فترة ديمقراطية رابعة، وهي تواجه المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال وعمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت ......





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