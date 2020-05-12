حجج اطراف النزاع حول الصحراء الغربية - سعيد الوجاني

2020/05/12 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني أولا هل نزاع الصحراء الغربية بدأ مع سنة 1975 ، تاريخ دخول المغرب الى الصحراء ، وتاريخ بدأ العمليات العسكرية الجزائرية ضد الجيش المغربي ، ام ان النزاع يعود الى فترة لم تكن فيها الدولة الجزائرية قد تكونت ، وبالضبط الى ما قبل سنة 1960 التي صدر فيها القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي كان المغرب وراءه ، لان طرفي النزاع كانا اثنين لا ثلاث وهما المغرب المحتل واسبانيا المحتلة ، وهو القرار ا ......





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