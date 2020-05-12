“واتس آب” يطوّر تقنية الإتصال عبر الفيديو لتصل إلى نحو 50 شخصًا

2020/05/12 | 14:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية والإنترنت أن القائمين على تطبيق “واتس آب” يحضرون لإطلاق نسخة ويب من التطبيق توفر إمكانيات اتصال عبر الفيديو، تنافس إمكانيات Zoom و”سكايب”.وتبعا لموقع WABetaInfo فإن نسخة الويب 2.2019.6 القادمة من “واتس آب” ستوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات Messenger Rooms Shortcuts التي طورتها “فيسبوك” سابقا، لإنشاء […]

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