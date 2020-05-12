2020/05/12 | 14:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هواوى عن حصولها على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية من المعهد البريطانى للمعايير عن واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، وذلك بفضل عملية إدارة معلومات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين، وبهذا تصبح هواوى أول شركة مُصنعة للهواتف الذكية فى العالم حاصلة على هذه الشهادة.توفر هواوى خدمات النظام المحسنة للمستخدمين بجمع البيانات ذات الصلة عن موثوقية الجهاز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هواوى تحصل على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هواوى تحصل على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).