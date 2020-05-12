وزارة الداخلية تكشف عن الفئات المشمولة بحيازة السلاح

2020/05/12 | 14:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تحديد الفئات المشمولة بحيازة السلاح.وقال مدير هويات وإجازات السلاح في الوزارة العميد الحقوقي عبد سعيد حسن، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الفئات المشمولة بحمل السلاح هي الرئاسات الثلاث وحماة القضاة والنواب والدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق)”، لافتاً الى أن “للعشائر الحق بحيازة السلاح بشرط أن يكون هناك كتاب […]

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