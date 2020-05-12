محامي اتحاد الكرة: القانون يسمح للأندية بفسخ عقود اللاعبين بسبب كورونا

2020/05/12 | 14:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد محامي الاتحاد العراقي السابق لكرة القدم، نزار احمد، أن القانون يسمح للاندية بفسح عقد اللاعبين في حال وجود قوة قاهرة مثل فيروس كورونا.وقال احمد لـ/ المعلومة/ إن “الاتحاد الدولي (فيفا) اعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة واكد قانونيا قوانين العمل في البلد هي التي تحدد القرارات الفردية في فسخها او تجميد العمل […]

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